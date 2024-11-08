شكرا لقرائتكم خبر عن بالقفطان المغربى.. تكريم سهر الصايغ فى المهرجان الدولى للفيلم المغاربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهرجان الدولي للفيلم المغاربي بوجدة، النجمة سهر الصايغ خلال دورته الثالثة، تقديراً لمشوارها الفني المميز وأدوارها المؤثرة في السينما والدراما المصرية، وظهرت سهر الصايغ بالقفطان المغربي على المسرح أثناء تكريمها.

وأعربت سهر الصايغ في كلمة قصيرة عن سعادتها وامتنانها لهذا التكريم قائلة: "أنا سعيدة جدا إنى موجودة معاكوا النهاردة ودى مش أول مرة أجى المغرب، وكل مرة باجى المغرب بلاقى الشعب المغربي محبته بتزيد وبشوف رقي في التعامل وحسن استقبال وكرم ضيافة بزيادة فشكر لكم جدا، وأنا شرفت بتكريمي من المهرجان وبشكر القائمين عليه".

وشاركت النجمة سهر الصايغ في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 32، بفيلم "لعل الله يراني"، وشاركها في البطولة الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل.

وتدور أحداث فيلم "لعل الله يراني" حول "دينا" التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياة، تشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الانتحار، وقبله نشرت آخر كلماتها على حسابها الشخصي على فيس بوك قائلة "أحببت الجميع، ولم يحبني أحد.. لذلك حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!".. ولكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.



سهر الصايغ خلال تكريمها



الفنانة سهر الصايغ



تكريم الفنانة سهر الصايغ



تكريم سهر الصايغ



سهر الصايغ



الفنانة سهر الصايغ بالزي المغربي