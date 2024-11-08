شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: "الهوى سلطان" واقعى ودمه خفيف وإن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي صناع فيلم "الهوى سلطان"، يحث نشرت بوستر العمل على حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "مبروك لكل صناع فيلم الهوى سلطان فيلم رومانسى اجتماعى ودمه خفيف وواقعى، وقصة ياما حصلت فى الحقيقة ومازالت بتحصل فعلا الهوى سلطان إن شاء الله يكسر الدنيا".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.