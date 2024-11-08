شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسى وكوميدى واجتماعى وتسجيلى.. أفلام نوفمبر فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دور العرض السينمائى انتعاشة كبيرة خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك استمرارًا لحالة الرواج السينمائى خلال عام 2024، حيث استقبلت دور العرض 3 أفلام جديدة يوم الأربعاء متنوعة ما بين الكوميدى والرومانسى والتسجيلى، كما تستقبل أيضاً فيلم آخر قبل نهاية الشهر لتكون حصيلة الأفلام المطروحه في نوفمبر 4 أفلام.

فيلم الهوى سلطان انطلق في دور العرض يوم الأربعاء، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

فيلم وداعاً حمدى أيضاً تم طرحه في دور العرض يوم الأربعاء، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدى وهو من بطولة آية سماحة وشيرين رضا، على الطيب، انتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران في أولى تجاربه الاخراجية بعد أكثر من تجربة كمؤلف.

واستقبلت دور العرض فيلما ثالثاً أيضاً وهو رفعت عينى للسما الذى ينتمى لنوعية الأفلام التسجيلية، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات.

وتستقبل دور العرض يوم 20 نوفمبر الجارى فيلم الفستان الأبيض بعد عرضه العالمى الأول فى الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.