شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خيرى وعبد الرحيم كمال يجتمعان فى مسلسل جديد للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المخرج إسلام خيرى والمؤلف عبد الرحيم كمال فى مسلسل جديد للعرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وهو مكون من 15 حلقة، حيث يعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، إذ يعد المسلسل اجتماعى تشويقى ويتناول قضية مهمة خلال الأيام الحالية.

وبدأ المخرج إسلام خيرى التحضيرات للعمل، حيث أوشك على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير ويجرى حاليا التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير، حيث من المقرر عرض العمل في النصف الأول من رمضان المقبل.



اسلام وعبد الرحيم

كما يعمل المؤلف عبد الرحيم كمال على قدم وساق للانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة قبل انطلاق التصوير في الفترة المقبلة، حيث تجرى الشركة المنتجة التعاقد مع الممثلين في الفترة الحالية.

المخرج إسلام خيرى عرض له العام الماضى الجزء الأول من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، وياسمين رئيس ونور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث.

أما المؤلف عبد الرحيم كمال عرض له العام الماضى مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحى عبد الوهاب، وإسلام جمال، واخرون، إخراج بيتر ميمى.