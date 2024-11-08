راغب علامة وإبنه لؤي يتصدران غلاف مجلة Vogue .. وهذه رسالتهما للوطن

ميرنا وليد - بيروت - أطل السوبر ستار راغب علامة في مقابلة حصرية جمعته مع إبنه عارض الأزياء لؤي علامة، وذلك ضمن الإصدار الجديد لمجلة "فوغ مان أرابيا"، وتناولت المقابلة العديد من المحاور الشخصية والمهنية، إذ تبادل الثنائي أحاديث عميقة حول مسيرتيْهما المختلفة، قوة الروابط العائلية، ورسالة الأمل التي يحملانها للبنانيّين داخل وخارج الوطن.



راغب علامة، الذي أصبح اسمه رمزاً للتميّز الموسيقي في العالم العربي، قدّم خلال مسيرة فنية إمتدّت على مدار أربعة عقود إرثاً فنيّاً مميزّاً عبر صوت قويّ، وأداء مؤثّر، وأغانٍ حقّقت نجاحاً واسعاً في العالم العربي وخارجه. إلى جانب ذلك، لعب راغب دوراً مهماً كعضو لجنة تحكيم في برامج المواهب العربية الشهيرة مثل "آراب آيدول" و"ذا فويس"، حيث أضاف للمشاهدين جرعة من الإلهام والخبرة كفنّان وأب.

في المقابلة، تحدّث راغب عن سعيه المستمرّ لتحقيق التوازن بين حياته العائليّة ومسيرته الفنيّة، مُعبّراً عن أن قراره بإعطاء الأولويّة لعائلته جنباً إلى جنب مع فنه كان قراراً بُني على الحبّ والإصرار. ويقول راغب:"لطالما كان حبّ العائلة والعمل شغفي الأكبر، ولا أرى أيّ ضرورة للتضحيّة بأحدهما على حساب الآخر.” وأشار إلى أن هذا التوازن لم يكن سهلاً في ظلّ التحدّيات التي واجهها، لكنّ إيمانه بأنّ الفنّ والعائلة يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ من هويّته ساعده على تحقيق الإنسجام بين الجانبين.

أما ابنه لؤي، فقد صعد نجمه في السنوات الأخيرة كعارض أزياء مؤثّر على وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث نجح في ترك بصمته في عالم الأزياء بالتعاون مع كبرى العلامات مثل أرماني وفالنتينو وديور بيوتي. وقد أشار لؤي في المقابلة إلى أن التواجد في دائرة الضوء كإبنٍ لشخصيّة شهيرة قد شكّل له تحديات عدّة، ولكنّه نظر إليها كدافع للمثابرة وتحقيق النجاح.

وتطرّق الثنائي أيضاً إلى موضوع حبّهما الكبير للبنان، البلد الذي كان ولا يزال مصدر إلهام وقوّة لهما. وقد أبدى راغب دعمه الكبير للشباب اللبنانيّ، مشدّداً على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة في لبنان. ويضيف قائلاً: "لبنان من أجمل بلدان العالم، ونحن نمتلك القوةّ لتغيير واقعنا وبناء المستقبل الذي يستحقّه وطننا، في هذا السياق، أعرب لؤي عن مدى تأثّره العميق بلبنان، الذي يُعتبر بالنسبة له أكثر من مجرّد وطن، بل جذوره ومصدر تعليمه الأساسيّ في الصبر والإصرار.

وإختتم راغب ولؤي المقابلة برسالة تدعو إلى الأمل والعمل المشترك لإعادة بناء لبنان. وفي حديثهما عن المستقبل، شدّد راغب على ضرورة أن يعيش الإنسان حياته بمحبّة وصدق، قائلاً: "الأهم هو أن نعيش حياة مليئة بالحب والإصرار، وأن نتحلى بالأصالة في كل ما نقوم به".