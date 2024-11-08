ميرنا وليد - بيروت - تصدر فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة منة شلبي وأحمد داوود، شباك التذاكر في مصر محققاً إيرادات قدرها 742,529 جنيهًا مصرياً في أول أيام عرضه.
الفيلم، الذي يجمع بين الرومانسية والقضايا الإجتماعية، يسلط الضوء على علاقة صداقة قوية بين شابة وشاب، ويعرض تحدياتهما مع الأصدقاء والعائلة، إلى أن تتغير علاقتهما مع تطور الأحداث.
يشارك في العمل أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ويعتبر "الهوى سلطان" التعاون الثاني بين شلبي وداوود بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وأعربت يسري عن تقديرها لتعاون شلبي ودعمها للفيلم، كما أثنت على داوود واصفةً إياه بـ"هدية من الله".
لاقى الفيلم ردود فعل إيجابية على منصات التواصل، حيث أشاد المخرج يسري نصر الله بالسيناريو وأداء الأبطال، كما وصفت إنجي المقدم الفيلم بـ"اللذيذ والجميل"، وتصدرت الأغنية الرسمية "أنا من غيرك" لبهاء سلطان، التي تجاوزت 1.3 مليون مشاهدة وهي كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وتولى إخراج الكليب هبة يسري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "الهوى سلطان" يتصدر شباك التذاكر ويحقق ردود أفعال إيجابية واسعة في اليوم الأول من عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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