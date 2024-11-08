شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافى بسفارة أمريكا: تخصيص جائزتين بمهرجان القاهرة لمخرجين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت إيما ماروود، الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية، فى لقاء خاص مع تليفزيون الخليج 365 عن المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45.

وقالت إيما: "لنا شراكة طويلة مع مهرجان القاهرة السينمائى وهذا العام بندعم المهرجان بجائزتين لمخرجين مصريين هيسافروا أمريكا والإقامة فى هوليوود عشان تتطوير أفلامهم مع خبراء وكمان هيأتى مخرجين من أمريكا لتقديم ورش عمل وعندهم خبرك واسعه فى صناعة الأفلام فى أمريكا".

وتقام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، وهى الدورة المؤجله من العام الماضى بسبب الأحداث التى شهدتها فلسطين، وقرر وقتها حسين فهمى رئيس المهرجان تأجيل الدورة.

والمكرمون فى الدورة الـ45 للمهرجان هم الفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية".