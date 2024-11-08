شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محيى إسماعيل.. حكاية أدوار مركبة تميز بها فى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، مع عيد ميلاد الفنان محيى إسماعيل الذى تميز فى مسيرته بتقديم الأدوار المركبة بامتياز، خلال مجموعة أعمال احتل بها مكانة كبيرة لدى جمهوره، كما تميز بتلقائية شديدة وعفوية خلال حواراته جعلته يتصدر التريند في أكثر من مناسبة، وذلك بعدما أصبح تركيبة يصعب على غيره تقليدها، وبالتزامن مع عيد ميلاده نسلط الضوء على مجموعة من أبرز أعماله الفنية خلال السطور التالية.

فيلم الأخوة الأعداء

قدمه مع مجموعة من النجوم مثل نور الشريف، محمود مرسى، حسين فهمى، ليقدم واحدًا من أصعب أدواره بصورة مميزة للغاية ما زالت عالقة للأذهان إلى الآن.

الرصاصة لا تزال فى جيبى

قدم خلال الفيلم واحدا من أروع أدواره رغم قلة المشاهد التى ظهر بها، وذلك بعدما لعب دور قائد إسرائيلى يقع فى الأسر خلال حرب 73، وهو الدور الذى أشاد به الفريق الجمسى أثناء مشاهدته بحسب رواية محيى إسماعيل حينما سأله باعجاب بعد مشاهدة الفيلم : "إنت إزاى عملت كده إنت عامل الدور بالظبط".

دموع الشيطان

عام 1986 قدم دور آخر من أدواره المركبة مع مجموعة من النجوم منهم الفنان الراحل فريد شوقى، ولعب فيه شخصية شاب مريض نفسي، عنيف ومعقد من النساء يتحول إلى قاتل متسلسل يرسل رسائل إلى المباحث بجرائمه.