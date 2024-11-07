شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولى يكشف سبب اعتذاره عن المشاركة بفيلم شمس الزناتى: مفيش خلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمر مصطفى متولي عن حقيقة الخلافات بشأن اعتذاره عن المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي" وحقيقة وجود خلافات بينه وبين طاقم العمل بقوله في تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090: "بالتأكيد مفيش أي حقيقة للكلام ده، الفكرة كلها إنى من أن قبل دخولى مجال التمثيل وعندي حلم لإعادة شخصية سيد سبرتو اللى قدمها والدي في الفيلم".

وأضاف "بالتأكيد مفيش منتج ولا أي شخص هيبقى لذيذ بالنسبة ليه إنى أعمل الشخصية وبعدها اعملها في مسلسل أو فيلم لوحده، وهو ما جعلني أعتذر، وبالمناسبة الممثل اللى هيعمل الشخصية مميز جداً، ولو أنا بفكر أختار مش هلاقى أحسن منه يقدم الدور".

وحل الفنان عمر مصطفى متولي ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى خلال حلقة تم إذاعتها على الراديو 9090 وتطرق فيها إلى كواليس فيلمه الأخير بنسيون دلال.

أيضاً تطرق عمر مصطفى متولي إلى حكايات حول أعماله، والبرنامج الذى يقدمه عبر منصات السوشيال ميديا التابعة له مع عدد من النجوم والنجمات.