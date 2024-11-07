شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة عمر" تجمع أنغام وهاني فرحات في "شتا الكويت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنغام وهاني فرحات في شتا الكويت لقاء جديد في ليلة رائعة عنوانها الفن والسحر والجمال والطرب جمعت بين صوت مصر المطربة الكبيرة أنغام، والمايسترو هاني فرحات، لتكون ليلة جمهور الكويت على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي، الذى رفع لافتة "كامل العدد" ضمن مهرجان شتا الكويت.

تحت عنوان ليلة عمر جاء الحفل الأول الذي أبدع فيه الثنائي، عاش الجمهور ساعات من النغمات الساحرة التي أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والصوت الشجي لأنغام، ليتحول "شتا الكويت" إلى صيف من صيحات الجمهور، التي لازمت الأوركسترا وأنغام في وصلة من الإبداع المتبادل.

منذ الإعلان عن حفلي أنغام وهاني فرحات بساعات قليلة رفع مركز الشيخ جابر الثقافي لافتة "سولد أوت" بعد نفاد جميع التذاكرفي حفلي الليلة وغدا.

أنغام وهاني فرحات جمعتهما ليالي وحفلات متتالية في القاهرة 11 و12 أكتوبر الماضي وحفلات مماثلة بالكويت والسعودية، ليشكل الثنائي ظاهرة فنية متفردة في عالم الحفلات الغنائية العربية.



أنغام



حفل هانى فرحات وأنغام فى الكويت (1)



حفل هانى فرحات وأنغام فى الكويت (2)



حفل هانى فرحات وأنغام فى الكويت (3)



هانى فرحات وأنغام