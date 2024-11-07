شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: الدورة 45 من مهرجان القاهرة تركز على سينما فلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، عن استعداداته وفريق عمله للدورة الـ45، قائلاً: "مهرجان القاهرة هو أحد مهرجانات الفئة الأولى وينبغي أن يحافظ على مستوى يليق بوضعه الدولى، وهذه هي النقطة الجوهرية التي ينبغي ألا نحيد عنها والتي يجب أن يجتمع عليها فريق إدارة المهرجان.

وتابع حسين فهمي: "طوال السنوات الماضية كانت لدي رؤية واضحة تعكس طموحنا للمهرجان وأعمل جاهدًا على تنفيذها، وأنا مؤمن أن التوافق بيني وبين فريق الإدارة حول هذه الرؤية أساسي دون وجود تناقض في وجهات النظر، وأرى أن التناغم بين أعضاء الفريق كان ملموسًا بشكل كبير هذا العام، ما ساهم في تعزيز جهودنا لضمان نجاح المهرجان.

وعن أبرز الملامح للدورة الحالية قال حسين فهمي: "بالتأكيد لدينا برنامج أفلام قوي ومهم جدًا، لكن ما أود التركيز عليه هو أن الدورة الحالية ستشهد تركيزًا كبيرًا على القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على السينما الفلسطينية، ونحن نؤمن بأهمية إبراز هذه القضايا من خلال الفن والسينما، حيث يعكس كل فيلم قصة ومعاناة شعب.

واستكمل حسين فهمي: "كما سيكون هناك أيضًا اهتمام خاص بقضية الشعب اللبنانى والسينما اللبنانية، ونحن نسعى إلى تقديم منصة للفنانين وصناع الأفلام من فلسطين ولبنان لعرض أعمالهم، وذلك ليس فقط للاحتفاء بالفن ولكن أيضًا لإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة هذه الشعوب وتطلعاتها".