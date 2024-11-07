شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الديبانى تتألق فى ختام الأسبوع العربى باليونسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت المطربة المصرية العالمية فرح الديبانى حفل ختام الأسبوع العربى باليونسكو فى مقرها بباريس، بحضور السكرتير العام لليونسكو أودرى أزولاى والسفراء والنواب العرب، ويعتبر هذا أول أسبوع عربى يعقد فى تاريخ اليونسكو.

واختار المنظمون فرح الديبانى الحاصلة على وسام فارس فى الفنون والأدب من وزارة الثقافة الفرنسية لغناء أغنية لا مستحيلا الشهيرة للختام لتمثيلها المرأة العربية المشرف عالميا ولمجهوداتها فى المزج بين الثقافات الختلفة، بين الشرق والغرب.

يذكر أن فرح الديبانى غنت عدة مرات فى اليونسكو وأهمهم كان أمام 30 رئيس دولة وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حصلت فرح على جائزة المرأة العربية من لندن العربية لمجهودتها في الثقافة وربط الثقافات ببعض عام 2024، ومؤخراً اختيرت للغناء في اليوم العالمي للمدن الذي أقيم في مسقط رأسها بقلعة قايتباي بالإسكندرية وكان بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد ورئيسة المؤشسة العالمية للتنمية الحضارية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.