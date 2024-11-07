شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تتعاقد على مسرحية "الملك وأنا" وعرضها فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مع النجمة داليا البحيرى على بطولة مسرحية "الملك وأنا" للمخرج محسن رزق.

الملك وأنا مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذى يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أن موعد افتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون فى موسم عيد الفطر 2025.

كما أكد عبد المنعم أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسى لتكون الملك وأنا بداية جديدة فى عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.

من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك.