شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: متضامنون مع فلسطين ولبنان ومن حقنا إبراز قضايانا خلال مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، عن دعم المهرجان للشعب الفلسطينى واللبنانى خلال فعالياته قائلاً: "هناك الكثير من الفعاليات لدعم الشعب الفلسطينى واللبنانى فى دورة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.

وتابع حسين فهمى فى بيان صحفى: "إبادة الشعب الفلسطينى أمر غير مقبول ولا يمكن التسليم به تحت أى ظرف، وهو موقفنا نفسه من الاعتداء على الشعب اللبنانى، حيث تُحاول القوى الاستعمارية الهيمنة على الدول العربية وبالتأكيد كل التضامن مع الشعب اللبنانى".

واستكمل حسين فهمى: "قرار تأجيل الدورة الماضية من المهرجان كان دعمًا للقضية الفلسطينية، وكذلك قرار استئناف المهرجان الذى قررنا أن نبرز من خلاله صوت القضية الفلسطينية، خلال زياراتى للمهرجانات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة لاحظت أن العديد منها مثل برلين وفينيسيا يتناول القضايا السياسية، ويركز على الحرب في أوكرانيا التي يتضامنون معها.

وأضاف حسين فهمى: "أعتقد أنه يحق لنا فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن نتحدث عن قضايانا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطينى والشعب اللبنانى، ولم أكن لأقرر إقامة المهرجان هذا العام لولا أننى وجدت أنه من حقنا أن نطرح قضيتنا أيضًا من خلال منصتنا الوطنية، وأن نعلن من خلالها عن تضامننا وأن نجعلها فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتعبير عن تضامننا معهم".