شكرا لقرائتكم خبر عن "شكسبير فى السبتية" لأمير اليمانى على مسرح نهاد صليحة السبت والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج أمير اليمانى عرض "شكسبير فى السبتية" على مسرح نهاد صليحة، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكشف أمير اليمانى تفاصيل العرض في تصريح لـ الخليج 365 حيث قال: الفكرة الرئيسية للعرض تدور حول مؤلف يريد تغيير نهايات روايات الكاتب وليم شكسبير، بسبب رفضه لفكرة موت حبيبة البطل، حيث قرر تحويل النهايات الحزينة إلى نهايات سعيدة، ويبقى الجميع أحياء في الروايات دون فقد أحد، ويعود السبب في ذلك هو حبه الشديد لزوجته وأنه يريدها أن تبقي على قيد الحياة، ومع مرور أحداث العرض نكتشف أن زوجته قد ماتت بسبب حادث ولكنه رافض لهذا الواقع ويعيش في قصص خيالية معها.

العرض بطولة كل من عمرو السيد، مريم علاء، عبد الله شوقي ، سندس أحمد، محمد مسعود، مي أحمد، محمد مصطفى، هند محمد ، مصطفى فوزي، رحمة عمر، بسملة محمد، باسم عمرو،محمد علي، ديكور غادة شلبي، إضاءة أمير اليماني، موسيقى آدهم فيتو، ملابس عمر خالد، استعراضات أحمد مانو، مخرج منفذ محمد السيد، مساعدين أخراج أحمد شعبان، أحمد سعيد، محمد هشام.

يذكر أن العرض حصل على عدة جوائز من قبل، حيث عرض في مسابقة الجامعات والمعاهد ، ومنها مركز أول على مستوى المعاهد و الجامعات الخاصة في الجمهورية، وحصل أمير اليماني على مركز أول إخراج والإضاءة، كما حصلت غادة شلبي على أفضل ديكور مركز أول، وحصل العرض على أفضل أداء جماعي، كما حصل عمر السيد على أفضل ممثل مركز أول،وحصلت كذلك عبد الله شوقي، علي المركز الأول مكرر ، ومريم علاء حصلت على أفضل ممثلة مركز أول، وهند محمد على مركز أول مقرر أما مصطفى فوزي فقد حصل على أفضل ممثل مركز ثاني.