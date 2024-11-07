رحلة ليام باين من الأرجنتين إلى إنجلترا، تفاصيل اللحظات الأخيرة لنقل الجثمان

في السّادس عشر من أكتوبر، توفّي الفنّان وعضو فرقة One Direction السّابق ليام باين بعد سقوطه من الطّابق الثّالث في فندق CasaSur في بوينس آيرس بالأرجنتين.

سافر والده جيف قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا لبدء الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان ابنه إلى المملكة المتّحدة، ووصل جيف إلى الأرجنتين في التّاسع عشر من أكتوبر حيإذ تم إنشاء مذبح مخصّص للموسيقى أمام الفندق. عندما رأى جيف ذلك، توقّف لقراءة الرّسائل المكتوبة لابنه وشكر الحاضرين على لفتاتهم الودودة.

وبعد عشرين يومًا من وفاة باين، تمكّن والده من مغادرة الأرجنتين مع جثّة ابنه.

لم تكن العملية سهلة بالنسبة لوالد ليام، إذ تمّ نقل الجثّة إلى المقبرة البريطانيّة لتحنيطها. وبعد إجراءات متعدّدة وأيّام من الانتظار، تمكّن جيف من نقل النعش أخيرًا إلى المطار.

وصل جيف إلى المطار الساعة الحادية عشرة صباحًا وكان برفقته أفراد الأمن طوال العمليّة. وبقي في صالة كبار الشّخصيّات بالشّركة البريطانيّة أثناء انتظار رحلته.

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وتمّ تغليف التابوت الأسود بالبلاستيك لحمايته أثناء الرّحلة في حالة حدوث اضطرابات محتملة وتمّ وضعه في مخزن الأمتعة.

ووصل جيف ليلة الأربعاء إلى المملكة المتّحدة مع جثمان ابنه حتّى تتمكن العائلة والأصدقاء من توديعهم الأخير. لم يتِمّ تأكيد موعد جنازة ليام باين بعد، لكن من المتوقّع أن تكون حدثًا خاصًّا يحضره فقط أقرب الأشخاص إليه.