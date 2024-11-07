شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يحضر لفيلم جديد من بطولة عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج طارق العريان عن مشروعه السينمائى الجديد بعد فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" المستمر عرضه فى السينمات منذ طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى هذا العام، حيث أكد لـ"الخليج 365" على هامش حضوره مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة على تحضيره لفيلم جديد بطولة عمرو يوسف وأنه مازال فى مرحلة الكتابة.

طارق العريان تعاون مع عمرو يوسف فى فيلم ولاد رزق الجزء الأول الذى عرض فى عام 2015، والثانى عام 2019 والثالث هذا العام، كما قدما سوياً حكاية بعنوان "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، من تأليف سما عبد الخالق، ودارت أحداث الحكاية فى حلقة واحدة فقط، لاسيما وأن العمل يتكون من 8 حلقات كل حلقة تضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" حقق إيرادات قياسية كأعلى فيلم فى تاريخ السينما المصرية بتخطيه 260 مليون جنيه، والفيلم من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

وفى سياق آخر يواصل عمرو يوسف تصوير أحدث أفلامه "درويش" من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى، ويضم فى قائمة أبطاله إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: دينا الشربينى، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ليسجل الفيلم تعاوناً جديداً بين عمرو يوسف ودينا الشربينى بعدما حققا الثنائى نجاحاتٍ سوياً ما بين السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.