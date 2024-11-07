شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر والدة أحمد داود فى "الهوى سلطان" وتقدم جرعة عالية من الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى بطولة فيلم "الهوى سلطان"، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية المختلفة، إذ تجسد دور والدة "على" الذى يؤديه الفنان أحمد داود، والذى كان لها ظهورا مميزا خلال الأحداث، وقدمت وجبة كوميدية متكاملة.

وجمعت أغلب المشاهد بينها وبين أحمد داود وصديقته منة شلبي، وظهرت خلال الأحداث بشكل مختلف عن أعمالها وأدوارها السابقة، وتمكنت ببراعة من تقديم الخط اللايت الكوميدي في الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.

وكان مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا كرم في حفل افتتاحه الذي أقيم الأحد الماضي بالعين السخنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر تقديرا لمشوارها السينمائي الحافل ولدعمها المتواصل للأفلام القصيرة ولمشروعات طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية.

وأعربت سوسن بدر عن سعادتها بالتكريم من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا وهي نوعية من الأفلام أخذت مساحة كبيرة من المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا.

وقالت: إنها تحرص على المشاركة في مشروعات تخرج طلبة معهد السينما كنوع من الدعم ولإيمانها أن المواهب الصاعدة تحتاج لمن يأخذ بيدها في بداية مشوارها وذكرت أنها فخورة بالأفلام القصيرة التي شاركت بها وجميعها كانت مع مواهب حقيقية.