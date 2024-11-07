ميرنا وليد - بيروت - شاركت البلوغر الفلسـ ـطينية شروق صن شاين الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تقدم review لأحد المطاعم في كندا.

وقد لفتت شروق الأنظار وهي تبدي رأيها بطبق، حيث قالت أنها لا تتمكن من تذوقه تبعاً وأنها حامل بطفلها الثاني رغم غياب زوجها دكتور فود منذ قضيته التي اثارت الجدل والتي قيل انه سجن بسببها، وقالت: "بيبي جديد وأول الترا ساوند".

وكانت قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، كانت قد التقطته الفنانة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شروق صن شاين لها ولابنها "حنا"، من زوجها المؤثر على السوشيال ميديا جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود".

كانت هذه تفاصيل خبر شروق صن شاين تعلن حملها في ظل غياب زوجها بشكل مفاجـ ـئ.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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