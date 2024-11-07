شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم من وراء الموج لـ نادين لبكى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض فيلم من وراء الموج على منصة نتفليكس يوم 24 يناير 2025، بمشاركة مجموعة مختلفة من النجوم الوطن العربى، على رأسهم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي في دور البطولة، إلى جانب الممثل السوري زين الرافعي وشقيقته ريمان، ليعيدوا إحياء تعاونهم المميز الذي بدأ في فيلم "كفرناحوم" عام 2018، والذي أخرجته لبكي وحاز على عدة جوائز، وينضم إلى لبكي الممثل الفلسطيني المعروف زياد بكري.

تدور قصة فيلم من وراء الموج حول عائلة من أربعة أفراد تجد نفسها عالقة على جزيرة خلابة تخفي وراء سحرها حقيقة صادمة، فما يبدأ كمجرد لعب أطفال ومحاولات لتمضية الوقت، سرعان ما يتحول إلى كشف أسرار مظلمة تحاول العائلة جاهدة إخفاءها عن أصغر أفرادها "جنا"، ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة حقائق قاسية وخيارات صعبة، تختبر مدى قدرتهم على التحمل وتضع آمالهم بالعودة إلى منزلهم سالمين على المحكّ.



فيلم من وراء الموج



نادين لبكى

فى نفس السياق أعلنت منصة نتفليكس عن طرح مسلسلها الجديد موعد مع الماضي الذى يقوم ببطولته النجم آسر ياسين، على أن يتم طرح الـ 8 حلقات من العمل في 6 ديسمبر المقبل.

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).