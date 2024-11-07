شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وأحمد داود وعلا رشدى يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة منه شلبي والنجم أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنانة سارة عبد الرحمن، والفنانة ركين سعد على الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان، والذي أقيم اليوم بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، كما حرص الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهنا والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان أمير صلاح الدين على الحضور.

‎وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

‎وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.