شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الهوى سلطان يحصد 742 ألفا و529 جنيها فى أول أيامه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى وأحمد داود أمس الأربعاء إيرادات بلغت 742 ألفا و529 جنيها، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.