شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم الهوى سلطان يهدون العمل إلى روح تامر فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي، وأحمد داود على إهداء الفيلم إلى روح المنتج الراحل تامر فتحي، وذلك من خلال الإشارة لذلك على تتر البداية.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

‎وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.