شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان من مصر يفوزان بجوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا جوائز الدورة الأولى فى حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعين السخنة.

فاز الفيلم المصري إلى الأبد إخراج يوحنا أشرف بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير إلى العماني صنع في حضرموت إخراج مجاهد عسل.

وحصل الفيلم المصري بحر إخراج بلال أبو سمرة على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، وتنويه خاص بفيلمي what win? من مصر والعزيزة من السودان.

وحضر حفل الختام عدد من النجوم منهم لطفي لبيب وسعيد حامد وكلوديا حنا وأسامة أبونار رئيس المهرجان وزياد سمير نائب رئيس المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان انطلق يوم 3 نوفمبر الحالي بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية تنافست علي جوائز مسابقتيه للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق، ويترأس لجنة تحكيمه المخرج السنغالي العالمي موسى توريه وضمت العديد من نجوم وصناع الأفلام من أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا.