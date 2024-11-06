شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: سعيد بتكريمى فى مهرجان VS-Film وسأشارك بفيلم الدورة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم لطفي لبيب عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان VS-Film، إذ استقبل بحفاوة شديدة من حضور المهرجان الذين وقفوا تحية له، وللتعبير عن مدى محبتهم وتقديرهم لأعماله الفنية، ومازح لطفي لبيب الحضور قائلا: "سأشارك بفيلم قصير في الدورة المقبلة". وأعلنت إدارة مهرجان VS-Film جوائز لجنة التحكيم الكبرى للدورة الأولى.

الأفلام الـ5 دقائق

فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير اليوناني OPhelia’s lemeny، ونال جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير The Island من الأرجنتين، ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم Kin?/Who? من تركيا.

الأفلام الـ10 دقائق

فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير اليوناني AGirl plays with a knife، وفاز الكولومبي DIving بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، فيما نال Pader جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، مع تنويه خاص لـ Classroom من تايوان.



فيلمان من مصر يفوزان بجوائز مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا

المسابقة العربية

فاز الفيلم المصري إلى الأبد إخراج يوحنا أشرف بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير إلى العماني صنع في حضرموت إخراج مجاهد عسل.

وحصل الفيلم المصري بحر إخراج بلال أبو سمرة على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، وتنويه خاص بفيلمي what win? من مصر والعزيزة من السودان.

وحضر حفل الختام عدد من النجوم منهم لطفي لبيب وسعيد حامد وكلوديا حنا وأسامة أبونار رئيس المهرجان وزياد سمير نائب رئيس المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان انطلق يوم 3 نوفمبر الحالي بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية تنافست علي جوائز مسابقتيه للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق، ويترأس لجنة تحكيمه المخرج السنغالي العالمي موسى توريه وضمت العديد من نجوم وصناع الأفلام من أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا.