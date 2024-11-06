نور عز العرب تستعد لتصوير كليب "ياريتني ما كنت نمت" من إخراج بتول عرفة

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية نور عز العرب لتصوير كليب أغنيتها الجديدة "ياريتني ما كنت نمت" خلال الأيام القادمة، والتي تأتي من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان نور عز العرب، وتوزيع علي شاكر، تحت إخراج بتول عرفة.
يمثل هذا الكليب التعاون الثاني بين نور عز العرب والمخرجة بتول عرفة بعد نجاحهما في كليب "عشق"، الذي كان من كلمات وألحان نور عز العرب وتوزيع أحمد شعتوت.
الجدير بالذكر أن نور عز العرب حققت شهرة واسعة من خلال أغنية "ثابت يا بلدي" التي قدمها وائل الفشني ضمن مسلسل "الكتيبة 101"، وكانت من كلماتها وألحانها وتوزيع كريم عبد الوهاب، وأعربت بتول عرفة عن سعادتها بالعمل مجددًا مع نور، مشيدةً بموهبتها المتعددة وقدرتها على الغناء والتلحين وكتابة الكلمات، مؤكدةً أن لديها مستقبلاً واعدًا.
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