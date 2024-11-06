عزيز الشافعي وعارفة عبد الرسول وصبري فواز في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان

ميرنا وليد - بيروت - حرص عدد من الممثلين والفنانين المصريين على حضور العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان" الذي أُقيم في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر في مصر، وكان من بين الحضور الفنان والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، والممثلة المصرية عارفة عبد الرسول، وجيهان خليل، إلى جانب صبري فواز وشريف حافظ.



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي بأسلوب كوميدي خفيف، حيث يستعرض قصص الحب والعلاقات بين الأصدقاء. يضم العمل نخبة من الممثلين، منهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، وعماد رشاد. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.