شكرا لقرائتكم خبر عن هاني مهنا يدعم زوج ابنته هنادى بحضور العرض الخاص لفيلمه الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

حرص الموسيقار الكبير هاني مهنا على حضور العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان، مع ابنته هنادي مهنا دعماً لزوج ابنته أحمد خالد صالح أحد أبطال الفيلم، والذي أقيم عرضه الخاص بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، كما حضر كذلك الفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أمير صلاح الدين، والمنتج جمال العدل، والفنان محمد محمود عبد العزيز.

‎وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

‎وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.