شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى وعارفة عبد الرسول وجيهان خليل فى العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم الهوي سلطان، والذي أقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، ومنهم الفنان عزيز الشافعي، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة چيهان خليل، والفنان صبري فواز، والفنان شريف حافظ.

‎وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

‎وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.