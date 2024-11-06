ميرنا وليد - بيروت - ظهر الرئيس الأميركي الفائز مجدداً "دونالد ترامب" في 39 فيلماً ومسلسلاً، ولكن في معظم الأحيان كان يظهر بشخصيته الحقيقية، أي كدونالد ترامب نفسه، كان تواجده في هذه الأعمال يتنوع بين مشاركاته كضيف شرف أو في لقطات قصيرة تضمنت ظهورًا علنيًا لشخصيته العامة، لكن المرة الوحيدة التي ظهر فيها ترامب بشخصية مختلفة كانت في فيلم "The Little Rascals" حيث قام بدور "والدو"، والد الطفل الشاب الذي يحمل نفس الاسم، هذا الظهور كان بمثابة دور تمثيلي نادر لترامب بعيدًا عن كونه نفسه.

كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب شارك في 39 فيلماً ومسلسلاً بشخصيته كـ "دونالد " .. بإستثناء هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.