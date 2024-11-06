من كواليس التصوير.. جنا عمرو دياب تحمس متابعيها لألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس تصوير كليبات ألبومها الجديد "Season One" و الذي ستطرحه يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع، و تفاعل عدد كبير من المتابعين معها معبرين عن حماسهم للألبوم.



و في وقت سابق، أثارت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة بعد ظهورها الأخير من خلال صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً كروب ثوب من الجينز الأزرق، وسروالاً واسعاً، وتحتضن صديقها، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير من خلال التعليقات.

