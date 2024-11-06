ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس تصوير كليبات ألبومها الجديد "Season One" و الذي ستطرحه يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع، و تفاعل عدد كبير من المتابعين معها معبرين عن حماسهم للألبوم.
و في وقت سابق، أثارت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة بعد ظهورها الأخير من خلال صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً كروب ثوب من الجينز الأزرق، وسروالاً واسعاً، وتحتضن صديقها، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير من خلال التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر من كواليس التصوير.. جنا عمرو دياب تحمس متابعيها لألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.