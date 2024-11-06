شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 6 شهور الحلقة 6.. نور النبوي ينجح في بيع عقار لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل 6 شهور العديد من الأحداث، فمع ظهور محمود حافظ في نهاية الحلقة السابقة بدور وكيل مدرسة يقابله مراد (نور النبوى) خلال المعرض، والبخل الذي يغلب عليه، يتفاجأ مراد بمجيئه مجددا إلى الشركة لشراء عقار، ومنها ينجح مراد لأول مرة في البيع.

وعلى الجانب الآخر تأتي صديقة نور إيهاب إلى المعرض، وتتفاجأ من عملها خاصة وأنها لم تكمل دراستها الجامعية مما يصدم مراد، وتظن نور أن مراد سوف يكشف أمرها في الشركة ولكنه لا يفعل ذلك.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

واهتم مسلسل 6 شهور منذ دقائقه الأولى بمناقشة قضية "العقارات" وشركات التسويق العقارى، التى تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وهى من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، فضلاً عن تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، إلى جانب ذلك معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة "التارجت"، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت، إذ يعمل نور النبوى فى خدمة العملاء في البداية قبل أن يترك العمل، وينضم إلى شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات، يملكها مراد مكرم، ويبدأ في التنافس على تلك الوظيفة مع نور إيهاب.