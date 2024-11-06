تايلور سويفت تشاهد مباراة صديقها ترافيس كيلسي في ملعب "أروهيد"

ميرنا وليد - بيروت - عادت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت إلى ملعب "أروهيد" مساء أمس الاثنين لمتابعة مباراة فريق "كانساس سيتي تشيفس"، الذي يلعب فيه صديقها ترافيس كيلسي، ضد فريق "تامبا باي بوكانيرز"، وجاء ذلك بعد إنتهائها من آخر عروضها في الولايات المتحدة ضمن جولتها الموسيقية الشهيرة "العصور"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وسجلت أرقامًا قياسية، وإحتفلت سويفت مع كيلسي بأداء احترافي في ظل هطول أمطار غزيرة، حيث إنتهت المباراة بفوز فريقه 30-24، سويفت ستستأنف جولتها قريبًا في كندا، حيث ستبدأ عروضها في "مركز روجرز" بتورنتو في 14 نوفمبر، تليها ثلاثة عروض في فانكوفر في ديسمبر.



الجدير بالذكر أن سويفت بدأت علاقتها الرومانسية مع كيلسي في الموسم الماضي بعد دعوته لها لمشاهدته في إحدى المباريات في ايلول، ومنذ ذلك الحين، أصبح الثنائي محط اهتمام وسائل الإعلام، حيث غالبًا ما يلاحقهما المصورون في كل مكان.