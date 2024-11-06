شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس على dmc السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قناة dmc لانطلاق عرض مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، يوم 9 نوفمبر الجارى، كما يعرض قبل العرض التليفزيونى على منصة watch it يوم 8 نوفمبر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقى صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، نادين، أحمد الشامى، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

"رقم سرى" يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.