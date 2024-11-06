شكرا لقرائتكم خبر عن لكل عاشق وطن ولكل طير مرسى.. عيد ميلاد النجم خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم الأربعاء عيد ميلاد خالد سليم والذي طرح عددا كبيرا من الألبومات التى بدأها عام 2000 حينما طرح أول ألبوم له بعنوان "عالم تانى" وكان هذا الألبوم يضم 12 أغنية واستطاع تحقيق النجاح من خلاله، ثم طرح ثانى ألبوماته عام 2003 وكان بعنوان "ولا ليلة لا يوم" وكان هذا الألبوم يضم 11 أغنية، وهناك أيضا ألبوم بعنوان "خد الجميل" تم طرحه عام 2004 وكان يضم أغانى فيلمى "سنة أولى نصب وكان يوم حبك" الذى شارك فيها خالد سليم.

"لكل عاشق وطن ولكل طير مرسى ولكل شمس شروق بعد الغروب تحياه" وهو كان وطنه الفن ومرساه فى قلوب جماهيره، النجم خالد سليم الذى حفر اسمه في مجال الفن والغناء، وتميز بغناء اللون الرومانسى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهور على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح، لم يكتف خالد بكونه يمتلك صوتا عذبا فحسب ولكنه كان يعرف بأنه يمتلك الكثير من المواهب التى يمكنه أن يتألق فيها كالغناء.



خالد سليم



وطرح النجم خالد سليم ألبوم "غايب عنى" عام 2007 ويضم هذا الألبوم 13 أغنية، أما عن ألبوم "ده أنا" وطرح فى عام 2010 وتميز الألبوم بالتنوع الموسيقى حيث ضم أغنيتين باللهجة الخليجية وأغنية بالإنجليزية وأغنية بالإسبانية هذا بجانب اللهجة المصرية ويضم الألبوم 14 أغنية، وألبوم "ما أنساك أبدا" تم طرحه عام 2012 وهو الألبوم الأول الذى تغنى خالد سليم جميع أغنياته باللهجة الخليجية وضم الألبوم 13 أغنية، أما عن آخر ألبوماته فهو ألبوم "أستاذ الهوى" وهو تم طرحه عام 2016 ويضم 11 أغنية.



الفنان خالد سليم

وانتقل خالد سليم على عالم السينما وظهر كممثل لأول مرة عام 2004 من خلال فيلم "سنة أولى نصب" في بطولة جماعية مع أحمد عز، وداليا البحيرى، ونور، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى، والذى أدرج فيه بعض أغانى ألبوم "ولا ليلة ولا يوم" مما ساهم فى نجاح الفيلم، وشارك فى عدة أعمال سينمائية أيضا، منها: "كان يوم حبك" و"شكة دبوس" وغيره .

كما شارك خالد سليم فى عدد من المسلسلات كان من بينها موجة حارة وحكاية حياة وجبل الحلال والحب سلطان وسيرة الحب وبعد البداية ومأمون وشركاه واختيار اجبارى وولاد تسعة وغيرهم .



وشارك خالد سليم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية فى بطولة مسلسل "آن الأوان" عام 2006، وتضمن المسلسل 6 أغنيات للفنانة وردة، و4 أغنيات له، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا فى العالم العربى.



خالد سليم

وعن قصة تعارفه بزوجته روى خالد سليم قصة زواجه منها فى أحد اللقاءات التليفزيونية وقال: "التقيت بها لأول مرة من خلال صديقى إيهاب توفيق اللى كان قاعد معاها بصحبة زوجته فى أحد الفنادق المملوكة لوالدها، ورحت سلمت على كل الجالسين، ومن بينهم خيرية زوجته حاليا اللى ردت عليا السلام ببرود وقلة اهتمام والموضوع ده استفزنى جدا لدرجة إنى سألت إيهاب بعدها مين البنت دي"؟

وتابع: "تجدد لقائى بيها فى عيد ميلاد صديقة مشتركة وفكرتها إنها سلمت عليا ببرود، لكنها اعتذرت وقالت إنها ما تعرفنيش بشكل شخصى عشان تسلم عليا بحميمة، ويومها بدأ اهتمامى بيها يزيد وعلاقتنا بدأت تتطور واحدة واحدة واتعلقت بيها، لدرجة إنى كنت باصحى بدرى عشان أصحيها وأنا أصلا باصحى متأخر.. لحد ما تم الزواج بيننا الحمد لله، ويعتبرها خالد كل شىء فى حياته .



خالد سليم وزوجته

ولم يكتف خالد سليم أيضا بالتمثيل والغناء فحسب ولكنه نجح أيضا فى اقتحام عالم تقديم البرامج فقدم برنامج بعنوان "mix music".

