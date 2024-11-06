شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى صورة مع كرراة وهالة صدقى ونيللى كريم معلقا: صورة بحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير صلاح عبد الله عن صورة نادرة تجمعه بالفنانين أمير كرارة ونيللى كريم وهالة صدقى، عبر حسابه على فيس بوك معلقا: صورة بحبها وكل ما يصادفنى صورة حلوة زى دى هنشرها لحبايبى بتعليق قصير بسيط ودى بحبها جداً مع إنى للأسف مش قادر أفتكر كانت إمتى وفين.



صلاح عبد الله

ويشارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تاليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج سينرجى.

كما عرض مؤخرا لـ صلاح عبد الله مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، ولاقى العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كلا من حمزة العيلى، نور محمود، محمد كيلانى، إيناس كامل، أحمد عنانى، عابد عنانى وعدد كبير من الممثلين، إخراج شيرين عادل، وتاليف محمد عبد العزيز.