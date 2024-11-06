رسائل عدة.. هذا ما قالته إلهام الفضالة بعد نهاية مسلسل خواتي غناتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أُسدل الستار على مسلسل "خواتي غناتي" للنجمة إلهام الفضالة، الذي حقق رود فعل إيجابية، خاصةً بعد أن نال استحسان شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية. وظهرت "الفضالة" خلال أحداثه بشخصية "غيداء"، الأخت الكبيرة التي صارت محل "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها؛ لتتحمل هي مسؤولية تربية أخواتها، إلى جانب الاهتمام بوالدها "المسن" المتقدم في العمر.

وضم العمل كوكبةً من نجوم الخليج بجانب إلهام الفضالة، منهم فيصل العميري، طيف، شهدالياسين، عبدالله يهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، وآخرين، والعمل من إخراج سائد بشيرالهواري، ومن تأليف جميلة جمعة.

إلهام الفضالة تُشيد بفريق عمل مسلسل خواتي غناتي

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حرصت النجمة إلهام الفضالة، على توجيه رسالة شكر لكل المشاركين في هذا المسلسل بمن فيهم الكاتبة، والمخرج سائدالهواري، كما اختصت في رسالتها زوجها شهاب جوهر الذي قدم لها مساندةً ودعماً قوياً، إذ نشرت صورة من أحد مشاهد العمل تجمعه ببطلاته الأخريات عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقة: "وانتهت قصة.. شكراً لكل شخص تعب وساهم في نجاح هذا العمل، شكراً الكاتبة جميلة جمعة، والمخرج سائدالهواري". وتابعت: "وشكر خاص لزوجي، بمقام أبي وأخي وسندي وصديقي ورفيق دربي وقوتي على جهوده ووقفته معي لنجاح العمل عسى الله لا يحرمني من وجودك بدنيتي".

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إلهام الفضالة حاضرة في موسم دراما رمضان 2025

على جانبٍ آخر، تتواجد النجمة، في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل يحمل اسم "بيت حمولة" الذي تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال أحداث مسلسل "بيت حمولة" ستظهر الفنانةبشخصية "جميلة" ذات الطباع الحادّة، والتي تُقرر أن تجمع أبناءها وزوجاتهم في منزل واحد، بهدف السيطرة عليهم جميعاً، إذ يجمع العمل كوكبةً كبيرةً من نجوم الخليج وعلى رأسهم، طيف، شهدالياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، حسين الحداد وآخرين، والعمل من تأليف جميلة جمعة، ومن إخراج سائد بشيرالهواري.

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