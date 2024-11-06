أفلام ومشاركة مختلفة.. سوريا حاضرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 45

"سلمى" وكيفية مواجهة الوحدة

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"تحت سماء دمشق" مهمة إعداد عمل مسرحي تحت قبة المخاطر

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"نهار عابر" والمشاركة بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة

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مشاركة من نوع آخر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - تشهد الدورة الـ45 من، والتي تبدأ فعاليتها من 13 نوفمبر من الشهر الحالي، وتستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر، مشاركة قوية للأفلام السورية، كل هذه المشاركات سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.من بينوالتي سوف يكون لها تواجد في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ 45 لـهو فيلم "سلمى" للنجمة السورية سلاف فواخرجي.فيلم "سلمى" يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها؛ لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية، مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحية. أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.يأتي الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف، وسومر إبراهيم. ويقوم ببطولة الفيلم: سلاف فواخرجي، وباسم ياخور، والمخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد، وحسين عباس، ومجد فضة، ونسرين فندي، ومغيث صقر، وورد عجيب، وحسن كحلوس.وبالتزامن مع إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم طرح البوستر الرسمي له، والذي ظهرت عليه بطلة العمل الفنانةبشخصية تحمل نفس اسم العمل، وهي تشرُد بنظرها بعيداً كأنها تحمل همّاً ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه.فيلم سوري آخر سوف يكون له تواجد خلال فعاليات، وهو "تحت سماء دمشق"، إذ ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية.ولعل مايميز هذا الفيلم هو قصته التي تدور حول مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سراً في دمشق التي أنهكتها الحرب، وذلك من أجل تجهيز وإعداد عمل مسرحي، دون الاهتمام بالخطر الذي سوف يلحق بهم . فيلم "تحت سماء دمشق" شارك في إخراجه ثلاثة مخرجين هم "هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه.في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة يشارك فيلم "نهار عابر" للمخرجة السورية رشا شاهين، وتدور أحداثه حول حياة امرأة غيرتها الحرب بالكامل، حتى أصبحت مجبرة على لقاء رجل يبحث عن المتعة، ويلعب بطولته الفنانان المصريان ريم حجاب و خالد كمال.يمكنكم قراءة: كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟من المشاركات المميزة أيضاً هو تواجد النجمة السورية كندة علوش، كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة "أفلام غزة" في المهرجان، وعن هذا الأمر قالت "كندة" خلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "عرب وود"، إن مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان ستكون عزيزة على قلبها، لتواجدها برفقة جابي خوري وأحمد شوقي في مسابقة تحكيم أفلام تسمى بـ"المسافة صفر"، والخاصة بالأفلام الفلسطينية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».