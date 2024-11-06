أفلام ومشاركة مختلفة.. سوريا حاضرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 45

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - تشهد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تبدأ فعاليتها من 13 نوفمبر من الشهر الحالي، وتستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر، مشاركة قوية للأفلام السورية، كل هذه المشاركات سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.
فيلم "سلمى" يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها؛ لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية، مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحية. أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.
يأتي الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف، وسومر إبراهيم. ويقوم ببطولة الفيلم: سلاف فواخرجي، وباسم ياخور، والمخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد، وحسين عباس، ومجد فضة، ونسرين فندي، ومغيث صقر، وورد عجيب، وحسن كحلوس.
وبالتزامن مع إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم طرح البوستر الرسمي له، والذي ظهرت عليه بطلة العمل الفنانة سلاف فواخرجي بشخصية تحمل نفس اسم العمل، وهي تشرُد بنظرها بعيداً كأنها تحمل همّاً ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه.
ولعل مايميز هذا الفيلم هو قصته التي تدور حول مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سراً في دمشق التي أنهكتها الحرب، وذلك من أجل تجهيز وإعداد عمل مسرحي، دون الاهتمام بالخطر الذي سوف يلحق بهم . فيلم "تحت سماء دمشق" شارك في إخراجه ثلاثة مخرجين هم "هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه.
يمكنكم قراءة: كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟
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"سلمى" وكيفية مواجهة الوحدةمن بين الأفلام السورية والتي سوف يكون لها تواجد في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ 45 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو فيلم "سلمى" للنجمة السورية سلاف فواخرجي.
فيلم "سلمى" يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها؛ لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية، مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحية. أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.
يأتي الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف، وسومر إبراهيم. ويقوم ببطولة الفيلم: سلاف فواخرجي، وباسم ياخور، والمخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد، وحسين عباس، ومجد فضة، ونسرين فندي، ومغيث صقر، وورد عجيب، وحسن كحلوس.
وبالتزامن مع إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم طرح البوستر الرسمي له، والذي ظهرت عليه بطلة العمل الفنانة سلاف فواخرجي بشخصية تحمل نفس اسم العمل، وهي تشرُد بنظرها بعيداً كأنها تحمل همّاً ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه.
https://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DB85C5UIC9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
"تحت سماء دمشق" مهمة إعداد عمل مسرحي تحت قبة المخاطرفيلم سوري آخر سوف يكون له تواجد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو "تحت سماء دمشق"، إذ ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية.
ولعل مايميز هذا الفيلم هو قصته التي تدور حول مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سراً في دمشق التي أنهكتها الحرب، وذلك من أجل تجهيز وإعداد عمل مسرحي، دون الاهتمام بالخطر الذي سوف يلحق بهم . فيلم "تحت سماء دمشق" شارك في إخراجه ثلاثة مخرجين هم "هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه.
https://www.instagram.com/p/C5yxKfJrLRX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C5yxKfJrLRX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C5yxKfJrLRX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
"نهار عابر" والمشاركة بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرةفي المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة يشارك فيلم "نهار عابر" للمخرجة السورية رشا شاهين، وتدور أحداثه حول حياة امرأة غيرتها الحرب بالكامل، حتى أصبحت مجبرة على لقاء رجل يبحث عن المتعة، ويلعب بطولته الفنانان المصريان ريم حجاب و خالد كمال.
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https://www.instagram.com/p/DB6WtnPNinB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة: كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟
مشاركة من نوع آخرمن المشاركات المميزة أيضاً هو تواجد النجمة السورية كندة علوش، كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة "أفلام غزة" في المهرجان، وعن هذا الأمر قالت "كندة" خلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "عرب وود"، إن مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان ستكون عزيزة على قلبها، لتواجدها برفقة جابي خوري وأحمد شوقي في مسابقة تحكيم أفلام تسمى بـ"المسافة صفر"، والخاصة بالأفلام الفلسطينية.
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