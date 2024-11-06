أبرز مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2025

دنيا وإيمي سمير غانم

أعمال شبابية

أجزاء جديدة

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تواجد أكرم حسني وأحمد أمين ونيللي كريم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - يشهد، تواجداً ملحوظاً للمسلسلات المكونة من 15 حلقة، وهي التي طالما حققت نجاحاً كبيراً طوال السنوات الأخيرة، وصارت جاذبة للجمهور والفنانين على حدّ سواء، كونها تبتعد تماماً عن التطويل، وإنجازها في وقتٍ قصير، مقارنة بالمسلسلات المكونة من 30 حلقة.للمرة الثانية، تخوض الفنانة دنيا سمير غانم، تجربة مسلسلات الـ15 حلقة، في رمضان المُقبل، من خلال مسلسلها الجديد "عايشة الدور"، وهو العمل التي تعود به إلى جمهورها، بعدما تغيبت الموسم الماضي، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "جت سليمة" الذي عُرض في رمضان 2023.وتظهرخلال أحداث "عايشة الدور" بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.وتعمل الشركة المنتجة بالتعاون مع أحمد الجندي، على مرحلة إتمام التعاقدات وتسكين أدوار الفنانين، فضلاً عن معاينة أماكن التصوير في الوقت الحالي، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.كما تعود إيمي سمير غانم، إلى جمهورها بعد سنوات من الغياب، وذلك بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد، حيث تعاقد الثنائي على بطولة مسلسل جديد، مكوّن من 15 حلقة، يحمل اسم "لا هو ولا هي"، تأليف أحمد سعد والي، بينما لم تتعاقد الشركة المنتجة مع المخرج الذي سيتولى العمل بعد، وتدور أحداث المشروع في إطار لايت كوميدي.يُذكر أن إيمي سمير غانم وحسن الرداد، قدما في أغسطس الماضي، مسرحية "التليفزيون"، بمشاركة كلّ من محمد أسامة أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، سليمان عيد، من تأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير، وتدور فكرة المسرحية حول شخصيتين وهما "كروانة" التي تقدمها إيمي، و"حفظي" الذي يقدمه حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.كما يخوض عدد من الفنانين الشباب، تقديم تجارب درامية مكونة من 15 حلقة، منهم أحمد مالك وطه الدسوقي، واللذان يجتمعان في مسلسل جديد لأول مرة، بعنوان "ولعة ومفتاح"، والعمل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.وتشارك الفنانة جميلة عوض، بمسلسل جديد يحمل اسم "أفلاطوني"، ويُشاركها البطولة محمد الشرنوبي، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، وهو تأليف وإخراج شريف الألفي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.وتُقدم الفنانة، بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية لأول مرة، من خلال مسلسل جديد، يُجرى التحضير له حالياً، وهو من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر بن يونس، ومن المُقرر الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين وموعد التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.يمكنكم قراءة: فنانون يتعاونون مع مخرجين لأول مرة في رمضان 2025.. أبرزهم عمرو سعد وريهام حجاجويواصل عدد من الفنانين، تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم، التي سبق وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، منها الجزء الثاني لمسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، حيث مازال العمل في مرحلة الكتابة حالياً، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة.وبدأت الفنانة دينا الشربيني، تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، تمهيداً لعرضه في رمضان 2025، حيث يشهد الجزء الجديد ظهور عدد من الشخصيات الجديدة، وهم: الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب.للمزيد: بطولات نسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025.. وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا أولى المتنافسات"كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.كما يطل الفنان ياسر جلال، على جمهوره، بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" حيث بدأ تصويره مبكراً، ويُقارب على الانتهاء منه بشكلٍ كامل، ويُشاركه البطولة كلّ من نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ووفاء عامر، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير، ووليد فواز، وياسر الطوبجي، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وسامي مغاوري، وعايدة رياض، وأحمد فتحي، ومجدي بدر، ومحمد علي رزق، وأحمد كشك، وأحمد ماجد، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.وتُقدم الفنانة نيللي كريم، في رمضان المُقبل، مسلسلاً من 15 حلقة للعام الثاني على التوالي، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "ناقص ضلع"، ويُشاركها البطولة كلّ من كندة علوش، وروبي وجيهان الشماشرجي، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.أما الفنان، قد تعاقد على بطولة مسلسل كوميدي جديد، بعنوان "الكابتن" تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وتشاركه البطولة آية سماحة، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.ويأتي ذلك بخلاف مسلسل "كنترول" الذي يأتي من بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي تخوض من خلاله لأول مرة تجربة مسلسسلات الـ15 حلقة، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»