رحمة رياض تبكي متأثرة بسبب مشترك في "إكس فاكتور".. ما علاقة رامي الشمالي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - لم تستطع الفنانة رحمة رياض تمالك دموعها أثناء عرض الحلقة الأولى من برنامج "إكس فاكتور" على قناة دبي، عندما شاهدت المشترك شادي الشمالي فتذكرت شقيقه الراحل زميلها في برنامج "ستار أكاديمي7" رامي الشمالي. وتتواجد رحمة رياض ضمن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بمشاركة الفنانين راغب علامة وفايز السعيد.

فقد أعربت رحمة رياض عن تأثرها الشديد عندما تفاجأت بحضور المشترك شادي الشمالي للمشاركة بالبرنامج، وهو شقيق زميلها في برنامج "ستار أكاديمي" بنسخته السابعة رامي الشمالي الذي كان قد توفي إثر تعرضه لحادث سير مروع في مصر قبل 14 عاماً. وجاءت مشاركة شادي الشمالي بالبرنامج لتكمل حلم شقيقه رامي الذي لم يمهله القدر ليحقق حلمه بأن يصبح مغنياً.

شادي الشمالي متحدثاً عن شقيقه رامي الشمالي



عرّف المشترك شادي الشمالي عن نفسه بالبرنامج قائلاً:" اسمي شادي الشمالي، عمري 28 سنة من لبنان. أخي الأكبر هو رامي الشمالي الذي شارك ببرنامج "ستار أكاديمي" منذ 14 عاماً. وسافر إلى مصر حيث تعرض لحادث سير مروع وفارق الحياة".

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رحمة رياض: أعرف شادي الشمالي منذ كان بعمر الـ 10 سنوات

ما أن أطل المشترك شادي الشمالي في البرنامج حتى دهشت الفنانة رحمة رياض مرحبة به بلهفة وقالت له:" يا عمري". فسألها الفنان راغب علامة:" هل تعرفينه"؟ فأجابته رحمة رياض:" أعرف شادي منذ كان في العاشرة من عمره". وتابعت رحمة رياض قائلة:" تعرفت إليه عن طريق شقيقه رامي الشمالي الذي كان زميلي في برنامج "ستار أكاديمي"، والذي توفي بحادث سيارة. وشقيقه شادي أحب أن يكمل حلم أخيه".

وتتوجه رحمة رياض قائلة لشادي:" أنت منورنا اليوم". وقدم شادي أغنية الفنان وائل كفوري "يا هوا روح وقلو". وكان يبدو التأثر على رحمة رياض طيلة مدة غناء شادي. وبكت عند انتهائه من غنائها وقالت له:" مبسوطة فيك قد الدني يا شادي". وتابعت مثنية على أدائه:" لقد قدمت أداءً رائعاً. أتمنى من الله أن يمدك بالعمر وتستطيع تحقيق حلمك".

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رامي الشمالي يتعرض لحادث سير مروع

وكان رامي الشمالي نجم "ستار أكاديمي7" لقي مصرعه بعمر الـ23 عاماً إثر حادث سيارة مروع أعلى كوبري أكتوبر في مصر. حيث كان يرافق زميله في البرنامج محمود شكري. فانتقلت السيارة إلى الاتجاه المعاكس من الطريق واصطدمت بسيارة كان يقودها رجل ومعه زوجته وزوجة ابنهما. فتوفي الرجل وزوجته على الفور وأصيبت زوجة ابنهما بجروح. فيما توفي أيضاً رامي الشمالي على الفور وأصيب زميله محمود شكري بجروح بليغة. وكان رامي شمالي لبى حينها دعوة صديقه المصري محمود شكري لزيارته في مصر.

إثر وفاته، خيّم الحزن على عائلة وأقارب وزملاء رامي الشمالي في برنامج "ستار أكاديمي" الذين أصيبوا بصدمة ولم يصدقوا الأمر في البداية. وقد شارك في مأتمه العديد من زملائه في البرنامج ومنهم ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما.

وكان رامي الشمالي طالباً مميزاً في الأكاديمية ويحظى بحب جميع زملائه فيها. رامي شمالي الذي فقد والده منذ سنوات كان يعيش مع والدته وشقيقيه كان يحلم بمستقبل فني باهر. وكانت والدته تضع كل آمالها به وبشقيقيه. ولكن الموت المفاجىء خطف كل أحلامه بعمر مبكر.

رامي الشمالي- الصورة من صفحته على الفيسبوك

رامي الشمالي وحوار مؤثر مع أستاذه في الأكاديمية.. هكذا تنبأ بوفاته

المؤثر في الأمر أن المشترك رامي الشمالي كان قد تنبأ في وفاته بحادث سيارة. إذ روى مرة وهو في الأكاديمية لأستاذ المسرح ميشال جبر أن هناك حلماً يراوده منذ صغره أنه سيموت بحادث سيارة.

وقال:" يراودني حلم منذ سنوات ويعاود الظهور من فترة لأخرى أنني أكون في مكان ما لا أعرف أين وأنا أسهر مع أصدقاء لي وأنتقل لمكان آخر من دون أن أعرف كيف انتقلت إليه، وفجأة أستيقظ من هذا الحلم الذي كما ذكرت يراودني باستمرار وكذلك راودني مرة هنا وأنا في الأكاديمية. ". وكان يروي هذا الحلم وهو مرتبك. فأصرّ عليه أستاذه في الأكاديمية ميشال جبر أن يعيد رواية حلمه العديد من المرات. فقال رامي الشمالي مجدداً:" أكون في مكان أسهر مع أصدقائي ولكن ولا مرة استطعت تحديد المكان. وفجأة أجد نفسي في السيارة أو الـ ATV في المقعد الخلفي للسائق. ثم نصل إلى طريق مظلم وتأتي فجأة سيارات في الاتجاه المعاكس. وعندها أشعر بنفسي وأنا أهوي إلى مكان مجهول".

وطالبه أستاذه بتكرار رواية هذا الحلم أكثر من مرة لاسيما جملة أنه يقع ولا يعرف إلى أين يسقط. بعدها شرح له أستاذه أنه طلب منه التكرار ليخرجه من مخاوفه ولإيصال رسالة أنه مهما سيقع في حياته عليه أن ينهض من جديد.

فسأله الأستاذ:" هل أنت خائف يا رامي" فأجابه رامي: " بالطبع لأنني لا أعرف إلى أين أسقط". وسأله مجدداً:" لماذا لا تعرف إلى أين تسقط"؟ فيجيب:" لأنني لست أنا من كان يقود السيارة".

ويسأله الأستاذ مجدداً:" وهل هذا الشعور أنك لا تعرف إلى أين تذهب يخيفك ويلازمك في الحياة"؟ فأجابه رامي الشمالي:" بالتأكيد أنا دائماً لدي خوف من المستقبل ومن كل شيء في الحياة. بالاضافة لذلك أخاف أن أطمح لشيء ولا أستطيع تحقيقه". فسأله أستاذه:" وأين المشكلة بذلك"؟ . فقال رامي:" لأنني أؤسس حياتي لوحدي. فأنا تخرجت من الجامعة وبعد أسبوعين أتيت إلى البرنامج". وسأله أستاذه:" ألا يوجد من يساعدك"؟ فأجاب رامي:" بالطبع والدتي بقربي وتساندني. والدي توفي. ولدي شقيقان". وسأله:" هل تخشى من السقوط"؟ فقال له:" بالطبع لأن لا سند لي". فقال له أستاذه:" هذه ليست مشكلة المهم إذا سقط الإنسان ألا يبقى في القعر إنما عليه لملمة نفسه والنهوض من جديد. فلا وجود للحياة من دون سقوط. والحياة ستعلمك ولكن عليك التحلي بالقوة وأن تمسك نفسك وتكمل المسيرة".

وكان هذا الحوار مهماً جداً أراد الأستاذ في الأكاديمية أن يساعد رامي ويخرجه من دائرة المخاوف التي تساوره بشأن هذا الحلم الذي يراوده في حياته وأن يمده بنصائح مهمة لحياته ومستقبله ولكن للأسف تحقق حلم رامي اشمالي بتعرضه لحادث سير مروع وكان الموت أسرع وخطفه بعمر مبكر من الحياة من دون أن يستطيع تحقيق حلم النجومية.

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