شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تعود إلى الدراما بمسلسل ناقص ضلع فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعاقدت الفنانة كندة علوش رسمياً على المشاركة في بطولة مسلسل ناقص ضلع - اسم مؤقت – تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، ويجمعها العمل بالفنانين نيللى كريم وروبى وجيهان الشماشرجى فيما تجرى الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.

وتعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.

وفى السينما قدمت كندة خلال السنوات الماضية عدد من الأفلام التى شاركت فى المهرجانات السينمائية، وهي "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي "السباحتان" الذى افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و"باص 22" الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.

يذكر أن كندة علوش شاركت الأسبوع الماضى فى ندوة بعنوان "قصص ذات تأثير.. ما وراء الأفلام" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة وتحدثت عن معاناة الدول العربية وقالت:"عشت الحرب بجد، والمشاهد اللي في فيلم نزوح أنا شوفتها بجد في غزة، وأسر كتير جدًا منازلهم وقعت فوق رؤسهم، وكل المشاهد التي نفذتها في نزوح بالفعل حدثت في الحقيقة والناس اللي عايشة في مكانها رغم كل اللي بيحصل فيهم ".

وتحدثت كندة علوش عن أفلام اللاجئين، وأهمية هذه الأفلام والقيمة في تقديمها في السينما، موضحة أنها تحب تقديم أفلام عن مشاكل اللاجئين، ولكن إذا كان سببها تسليط الضوء على المعاناة، وتأثير الحرب على الشعب، دون تسليط الضوء على الجانب السياس، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم فيلم سينمائي عن أزمة فلسطين، ليس لأجل الترند، ولكن كي يتفاعل المشاهدون أو يتعاطفوا مع أصحاب القصص الحقيقية للفيلم.