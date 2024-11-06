شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تنتقم من إنجي المقدم بزواجها من محمد علاء فى وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس العديد من الأحداث التصاعدية، حيث تقوم سلمى (صبا مبارك) بالتقرب من رشيد (محمد علاء)، خاصة مع اعترافها بحبها له، كما توافق على الزواج منه، وبالفعل يتزوجان خلال أحداث الحلقة، ويوعدها بالطلاق من كاميليا (إنجي المقدم)، لتستكمل سلمى خطة انتقامها منها بعد معرفتها أنها السبب في تشويه صورتها أمام حسن ووفاته بسبب الصدمة.

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

