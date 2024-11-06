شكرا لقرائتكم خبر عن كلوديا حنا بمهرجان Vs Film: مستعدة للمشاركة فى أفلام قصيرة دقيقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الفنانة العراقية كلوديا حنا في ندوة بعنوان "الأفلام القصيرة جداً بين شاشة العرض ومنصات السوشيال ميديا" التي نظمها مهرجان vs film للأفلام القصيرة جداً في دورته التأسيسية، حيث تحدثت كلوديا عن وضع الأفلام القصيرة ومستقبلها في ظل قلة المنافذ الخاصة بهذه النوعية من الأفلام وذلك جعل صناع السينما لا يتحمسون لها بشكل كبير والنهاية قلة عدد الأفلام المقدمة.

واتفقت كلوديا حنا خلال الندوة على أن الأفلام القصيرة تعد مأزقاً بالنسبة لصناع السينما، ولكن في نفس الوقت تعتبرها مخرجاً بالنسبة للصناع الذين لا يجدون الفرصة موضحة: "هناك بلاد عربية كثيرة ليس لديهم صناعة سينما حقيقية ولذلك فالأفلام القصيرة تعد فرصة بالنسبة لهم من أجل تقديمها واكتساب الخبرة من طرح الفكرة والسيناريو وكذلك الإخراج لاسيما وأنه تنقل الصورة بصورة أسرع وأدق".

وأشارت كلوديا إلى الأفلام القصيرة تفتح الأبواب لمبدعون جدد من أجيال الشباب الموهوبين، يقدمون أعمالا بإمكانيات بسيطة، ودون أية محددات رقابية، وهي الطاقات التي يمكن الاستفادة منها لو تم توجيهها؛ لتقديم أفلام تحمل محتوى هادف، ويقدم مضمون ومعلومة للمتلقي، أنها تفتح عيون النجوم الذين سيطروا على الواجهة في صناعة الأفلام وأن جيلا جديدا قادما من خلفهم، وعليهم الانتباه لاختياراتهم.

وأبدت كلوديا، استعدادها للمشاركة في أفلام قصيرة مدتها دقيقة واحدة والأهم هو ايمانها بالفكرة مع صانع هذا المحتوى، وأن تكون لها هدف ورسالة واضحة لافتة أنها تتمنى أن تتعد المنافذ الخاصة بعرض الأفلام القصيرة ولا تقتصر على المهرجانات السينمائية فقط لأن ذلك سيضيف إلى صناعة السينما من ناحية الأفكار والموضوعات والقضايا المطروحة.

ويذكر أن ندوة "الأفلام القصيرة جدا بين شاشة العرض ومنصات السوشيال ميديا" التي أقيمت صمن فعاليات مهرجان vs film للأفلام القصيرة جداً، أدارها الناقد محمد الروبى، وشارك فيها إلى جانب كلوديا حنا الدكتور عمر الجاسر الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب، والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني.



كلوديا حنا فى ندوة الافلام القصيرة بمهرجان vs film



كلوديا حنا فى ندوة الافلام القصيرة بمهرجان vs film



كلوديا حنا فى ندوة الافلام القصيرة بمهرجان vs film