شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم خلال الدورة الثانية من المهرجان (دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي)، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بأكاديمية الفنون.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم، كلا من: الفنان والكاتب جمال عبد الناصر، الدكتور شوكت المصري، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتور على الجنفدى، الإعلامي عبد الحميد السيد.

وكانت تصفيات مسابقة ذوي الهمم والتي تعد أحد المسارات الهامة ضمن فعاليات الدورة الجديدة، أقيمت يوم 16 أكتوبر الحالي، لاختيار أفضل العروض للمنافسة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، وتكونت لجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم، من : د. داليا همام، د. أميرة الشوادفي، د.على الجنفدى، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

وجمال عبد الناصر، ممثل ومخرج وناقد مسرحي، درس التمثيل فى استوديو مركز الإبداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال، كما درس الإخراج فى الدفعة الثانية باستوديو مركز الإبداع الفنى، شارك كممثل في مسرحيات "روح وجسد" للمخرج عادل سعيد، والتي شاركت بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومسرحية "الإسكافي ملكا" مع المخرج خالد جلال، وعدة مسلسلات تليفزيونية مثل: مولانا العاشق، العميل 1001، أيوب، وفيلم "حظ سعيد"، قام بإخراج 18 عملاً مسرحيًا، منها: (الدنيا رواية هزلية) لتوفيق الحكيم، و(حكاية طرابلسية)، ويشارك حاليا كممثل في مسرحية (فارس يكشف المستور) أمام النجم الكبير محمد صبحي، له 4 اصدارات هي: الأستاذ سيرة ومسيرة عن الفنان محمد صبحي، عم صلاح عن المسيرة الفنية للفنان صلاح عبد الله، والمتمردة إلهام شاهين، أحمد بدير سلاسة الأداء وتنوع التجربة.

شوكت المصري، شاعر وأكاديمي، يعمل أستاذا للنقد الفني بأكاديمية الفنون، صدر له عدة أعمال هى "الشعرية والعلامة والجسد" 2004 قصور الثقافة (نقد)، و"فوضى معلنة" 2012 قصور الثقافة (ديوان فصحى)، و"شعرية الجسد" 2012 هيئة الكتاب (نقد)، "حبس احتياطي" 2014 الدار للنشر (متوالية قصصية)، "تجليات السرد" 2015 هيئة الكتاب، كما كتب عدة أغانى منها "متجمعين فى القاهرة" لريهام عبد الحكيم، و"عاشقها بالمللي" للفنان مدحت صالح.

وفاء الحكيم، ممثلة، خرجت فى كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة، وأخذت دبلومة في التربية الفنية، شاركت في مسرحية (ذات الهمة) ضمن قافلة مسرحية لمحاربة الإرهاب عام 1999، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي موسم 97-98، والذي حصلت فيه على جائزة أحسن ممثلة مسرحية عن دورها في مسرحية (طقوس الإشارات والتحولات) للكاتب الكبير (سعدالله ونّوس) في استفتاء لوكالة الجمهورية، من أعمالها المسرحية الآخرى يذكر (سفروتة في الغابة، أخبار أهرام جمهورية)، قامت بالإشراف والتحكيم على المسرح المدرسي في جميع الإدارات التعليمية بمصر، بالإضافة إلى المشاركة في عدة فعاليات ومهرجانات.

وعلى الجنفدى، مخرج مسرحى يمني، عمل رئيس ومؤسس مركز الإبداع والموروث الشعبى فى الجمهورية اليمينة محافظة الحديدة، حاصل على دكتوراه من المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من مصر عام 2016، حصل على مجموعة من التكريمات منها المركز الثالث بمسابقة التأليف المسرحى لمهرجان مسرح وسينما التعزيه بالمهرجان العراقى الدولى بالدورة الخامسة عام 2020 بنص "أريد أن احلم" وتكريم ملتقى ميكرو تياترو، ومن أهم إصداراته مسرحية "الوالى الصغير"، "أريد أن احلم "، "المسرح المدرسى بدول الخليج العربية"، "الدراما فى الموروث الشعبى اليمنى»، «تقنيات المخرج المسرحى فى عروض مسرحه المناهج".

عبد الحميد السيد، إعلامي مصري، مواليد عام 1971، عمل مراسل ومقدم برامج بقناة الحرة، وقناة النيل الثقافية - اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، قدم برنامج نبض الشارع، وهو برنامج تحقيقي يرصد الشارع المصري على كافة الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية. من خلال العيش المباشر مع الشخصيات في أماكنها الطبيعية، وعلاقاتهم مع محيطهم، وهو عضو عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، قدم العديد من الدورات التدريبية: منها إنتاج برامج الإذاعة والتلفزيون العامة، ودورة متخصصة في التصوير التلفزيوني والفيديو - دورة متخصصة في الإنتاج الدرامي، وهو متخصص في النقل المباشر للحفلات والمهرجانات والفعاليات والعروض الحية.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.