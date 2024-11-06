شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت الفنانة أسماء جلال متابعيها بإغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا سواءً على إنستجرام وفيس بوك وترك صفحتها على فيس بوم مفتوحة، وذلك بعد الانتقادات التي طالتها على السوشيال خلال الأيام الماضية والسخرية منها ومن صورها القديمة قبل دخولها عالم التمثيل.

يذكر أن أسماء جلال يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "آل شنب" الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى 31 أكتوبر، وتشارك أسماء جلال في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تنتظر أسماء جلال طرح فيلم الفستان الأبيض فى دور العرض يوم 20 نوفمبر الجارى، وذلك بعد عرضه العالمى الأولى فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

تعيش أسماء جلال حالة كبيرة من النشاط الفني على مستوى السينما والدراما، حيث بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في فيلم "ان غاب القط" مع آسر ياسين، وكذلك تصور مشاهدها الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" إخراج هادي الباجوري، وتقدم قصة رومانسية تجمعها بالفنان كريم فهمي خلال أحداث الفيلم، كما تواصل أسماء جلال تصوير دورها في فيلم "شمس الزناتي" الذي يجمعها بالفنان محمد إمام.

وتشارك أسماء جلال في بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" مع: ماجد الكدواني، غادة عادل، ومصطفى غريب، وإخراج عمر رشدي، وتجسد خلال أحداثه شخصية ابنة الكداوني، هذا بالإضافة إلى ظهورها بوصفها ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "الحريفة 2" بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب، الذي يتواصل تصويره لعرضه قريباً.