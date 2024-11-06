شكرا لقرائتكم خبر عن عروض باليه "ألف ليلة وليلة" تتواصل على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة إختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة عروض باليه "ألف ليلة وليلة" على المسرح الكبير، حيث قدّمت فرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج أرمينيا كامل مشاهد فنية متكاملة للقصص الأسطورية التي روتها شهرزاد، والتي أثرت في قلب السلطان شهريار ،بأداء أخّاذ سحر عيون الجمهور واستحوذ على قلوبهم.

وفي أجواء بديعة تجسّدت أسطورة شهرزاد وشهريار على أنغام موسيقى المؤلف فيكرت أميروف التى قدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة لينسجوا على المسرح لوحة فنية متقنة عن الصراع النفسي لشهريار المحطم من خيانة زوجته نوريدا، حتى ظهور شهرزاد بشخصيتها الجذابة وبراعتها فى إثارة فضول السلطان وتتوالى الأحداث حتى أكملت ألف ليلة وليلة من خلال حكاياتها الملهمة منها " علاء الدين والمصباح السحرى، وعلى بابا" والتى غيّرت مسار الأحداث وبدّلت مشاعر الانتقام في قلب شهريار بالحب والحنان، لتكون نهاية رحلتهما درساً من الحكمة والأمل والحب الذى جمع شهرزاد والسلطان شهريار .

ومع ختام تلك العروض الصباحية والمسائية الساحرة التى قدمها نجوم فرقة باليه أوبرا القاهرة فى فصلين فأبدعت "آنيا أهسين ومريم كارابيتيان "في تقديم شخصية شهرزاد، وأتقن " ممدوح حسن ويوسف أيمن" أدوار شهريار، فيما لفتت الأنظار "كاترينا زيبرزنها وفالانتينا ديوراسين "في أداء شخصية نوريدا ،كما أبدع نجوم الفرقة " عبد الرحمن صلاح ،هادى محمد ، ميناجى نيجيشى،مانامى هانيدا،يوزو هيكوساكا، شادى علاء ، حازم وائل،مصطفى ياسر ،سحر حلمى ،نينيت نظمى، حسام محمود، عبد الرحمن اشرف ، فادى محمود،وليد بدير ، عمر خالد ،السيد محمد ،على احمد ،علام محمود ،غادة داجانى " جاء ذلك متكاملاً مع تصميمات إضاءة ياسر شعلان ومشاهد الديكور الخلابة التي أبدعها الفنان محمد الغرباوي، ليكون خلفية بصرية رائعة أضفت بُعداً جمالياً على الأداء.

كما تميزت تصميمات الرقصات الإبداعية التي أعدتها نايله نازيوروفا بانسجام وتناغم كبير، مما جعل الحاضرين يعيشون أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة.

وتتواصل هذه العروض الفنية الراقية حيث يقدم عرض ألف ليلة وليلة في دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش) فى الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة ١٤ و١٥ نوفمبر، لتكتمل بذلك سلسلة العروض الثمانية الفريدة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، مقدمة لعشاق ومتذوقي الباليه والفنون الرفيعة فرصة جديدة لإستعادة أجواء الليالي الأسطورية التي خلدت قصص شهريار وشهرزاد الخالدة.