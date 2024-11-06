شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ضيف شرف الحلقة 5 من مسلسل 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل 6 شهور العديد من الأحداث، مع محاولة مراد (نور النبوى) استقطاب عملاء جدد لشركة العقارات، خاصة بعد مرور نصف المدة المحددة له من قبل المدير، وبعد فشله يجبر لمساعدة بعد الطلبة في مشاريع تخرجهم للحصول على بعض المال، كما شهدت الحلقة ظهور محمود حافظ ضيف شرف الحلقة بدور وكيل مدرسة يقابله نور النبوي خلال المعرض.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

واهتم مسلسل 6 شهور منذ دقائقه الأولى بمناقشة قضية "العقارات" وشركات التسويق العقارى، التى تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وهى من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، فضلاً عن تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، إلى جانب ذلك معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة "التارجت"، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت، إذ يعمل نور النبوى كخدمة عملاء في البداية قبل أن يترك العمل، وينضم إلى شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات، يملكها مراد مكرم، ويبدأ في التنافس على تلك الوظيفة مع نور إيهاب.