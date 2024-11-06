شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف أوزو يبدأ تصوير فيلم "الدشاش" بعد تألقه فى مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنان محمد يوسف أوزو تصوير أول مشاهده فى فيلم الدشاش مع النجم محمد سعد بأحد الأستديو هات فى المريوطية حيث التحق أوزو بأسرة الفيلم الذى انطلق تصويره نهاية الأسبوع الماضى بعد أشهر من التحضيرات، و يجسد "أوزو" خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يدعى شعبان.

وتأتى مشاركة محمد يوسف أوزو في فيلم الدشاش بعد تألقه خلال مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

فيلم "الدشاش" من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن محمد يوسف أوزو قد حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم إلى ريما، وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.