شكرا لقرائتكم خبر عن سمير الخطير وشوق وروكي ابن فريسكا.. عيد ميلاد صاحب الكاركترات أحمد فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 6 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان أحمد فهمي، الذي يتم عامه الـ 43، حيث انه من مواليد عام 1980، فهو الفنان الذي يمتلك مقومات عديدة من الكوميديا للتراجيديا وللارتجال، له الكثير من الاعمال الكوميدية التي حازت على شعبية وجماهيرية ضخمة منذ عرضها في دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى تألقه في مسلسل سفاح الجيزة الذي عرض العام الماضي واستطاع ان يظهر من خلاله بشكل مختلف في الاحداث الدرامية للعمل.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز محطات فهمي الفنية:



لمع نجم فهمي في فيلم ورقة شفرة، الذي عرض عام 2008 وجسد فيه شخصية "فايز".

ومن ثم انطلق فهمي في حصد شعبية أكبر بفيلم سمير وشهير وبهير وظهر بشخصية (سمير منير الخطير) والذي عرض عام 2010.

وظهر بشكل أكبر في فيلم بنات العم، الذي جسد فيه شخصيتان وهما شوق وشوقي، وعرض عام 2012.

وعاد من جديد ليتصدر الأفيش في فيلم الرجل العناب في عام 2013 الذي مازال حتي الان يتصدر كوميك السوشيال ميديا.

ومن ثم شارك في سلسلة أجزاء الحرب العالمية الثالثة الذي عرض عام 2014 وجسد شخصية خميس.

وشارك في فيلم كلب بلدي بشخصية روكي ابن فريسكا عام 2016، ومشاركته ك ضيف شرف في مسلسل نيللي وشريهان بنفس العام.

وجسد شخصية حسين، في فيلم هروب اضطراراي عام 2017 الذي ظهر فيه بشكل مختلف، ومن ثم مشاركته المتميزة في فيلم الأصليين في نفس العام بشخصية رامي.

وشارك أيضا في فيلم الكويسين عام 2017 ومسلسل الوصية عام 2018.

وكان لمشاركته المتميزة في فيلم كازابلانكا بدور المكسيكي باع كبير في العمل الذي عرض عام 2019 ومشاركته في فيلم حملة فرعون بدور تاجر المخدرات، ومسلسل الواد سيد الشحات.

ومن ثم شارك في فيلم العارف بدور راضي في 2021 وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بنفس العام، وظهوره ك ضيف شرف في حلون الدنيا سكر وفيلم ديدو.

كما شارك في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، ومسلسل بطن الحوت، وسره الباتع وسفاح الجيزة، وعصابة المكس، وفيلم الحريفة وجولة أخيرة وظهوره ك ضيف شرف في فيلم شقو.