زوجة جو أشقر تحتفل بـ 22 عاماً من الحب والسعادة- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت السيدة غريس أيانيان، زوجة الفنان اللبناني جو أشقر، الجمهور مجموعة صور برفقته، إحتفالاً بعيد زواجهما الـ 22، وذلك عبر حسابها الخاص.

وعلقت غريس على المنشور قائلة: "تحياتي لمن يعرف كل عيوبي ويحبني في كل الأحوال. ذكرى سنوية 22 سعيدة يا صخرتي. أحبك".

وعلى طريقتهم، كان قد احتفل الفنان اللبناني جو أشقر وزوجته الفنانة غريس أيانيان والمخرج دان حداد بأحدث إصدارات الفنان اللبناني وليد توفيق، وهي أغنيته "ببعت السلام"، من كلمات هاني عبد الكريم وألحان وتوزيع موسيقي أكرم عادل، إخراج راي حاج.

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